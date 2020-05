Android regala sul Play Store di Google 5 app a pagamento gratis oggi

Una delle qualità migliori del mondo Android è sicuramente quella di offrire più possibilità rispetto alle realtà rivali. Il robottino verde è riconosciuto come il sistema operativo più utilizzato al mondo, e su questo non ci sono dubbi. Le ultime notizie parlano addirittura del superamento avvenuto ai danni di Windows, sistema operativo fisso da sempre utilizzato in tutto il mondo.

Ora come ora non ci sono dunque rivali per la piattaforma mobile di Google, la quale intende continuare a portare avanti le sue strategie principali. La versatilità resta uno dei capisaldi fondamentali, e proprio questo aspetto sembra essere il più preso in considerazione da chi cambia sistema operativo. Capito infatti spesso che molti utenti Apple decidano di passare ad Android proprio per l’alto grado di personalizzazione disponibile. Tutto ciò è possibile anche grazie alla presenza del Play Store e di tutti i contenuti che lo popolano giornalmente. Inutile ricordare che ci sono giochi ed applicazioni di diverso genere che possono fungere da passatempi o magari da grandi utilità. Proprio oggi poi ci sono anche delle offerte.

Android regala solo per oggi 5 applicazioni e giochi del Play Store totalmente gratis, da domani tornano pagamento

La lista qui sotto racchiude 5 titoli del mondo Android che solo per questa giornata saranno gratuiti. Ecco anche i link per il download diretto dal Play Store: