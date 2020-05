UMIDIGI è un marchio noto per i suoi smartphone e dispositivi indossabili potenti e convenienti. Il suo nuovo smartphone di fascia media UMIDIGI S5 Pro e il nuovo entry-level UMIDIGI A7 Pro, hanno appena dato il via alle prime vendite a livello globale in occasione dell’UMIDIGI Fan Festival 2020 su AliExpress. S5 Pro è disponibile a un prezzo incredibilmente basso di $ 249,99 mentre A7 Pro può essere acquistato a soli $ 99,99. In entrambi i casi, con l’acquisto dello smartphone si potrà ottenere un’esclusiva garanzia estesa di 18 mesi.

Il Fan Festival UMIDIGI consiste in un grande festival dello shopping online voluto dall’azienda, nel corso del quale i fan del marchio di tutto il mondo possono acquistare i prodotti UMIDIGI usufruendo di offerte speciali e sconti.

UMIDIGI S5 Pro: flagship potente con fotocamera frontale pop-up

UMIDIGI S5 Pro è l’ultimo smartphone di punta dell’azienda che offre specifiche di fascia alta ad un prezzo interessante di soli $ 249,99. Il dispositivo è alimentato dalla piattaforma mobile MediaTek Helio G90T, abbinato a 6 GB di RAM e 256 GB di memoria interna e un sistema di raffreddamento. Il dispositivo ha uno schermo AMOLED FHD + (1080 × 2340) da 6,39 pollici, con uno scanner per impronte digitali sotto il display. Il dispositivo non presenta alcun intaglio sul display per la fotocamera selfie e opta invece per un meccanismo di fotocamera pop-up.

Sul retro, troviamo una quad-camera con un sensore principale ultra-wide da 48 megapixel + 16 megapixel + obiettivo macro da 5 megapixel + obiettivo con profondità da 5 megapixel. Lo smartphone ospita una batteria da 4680 mAh e supporta anche NFC per pagamenti contactless tramite Google Pay o qualsiasi altro fornitore di servizi.

UMIDIGI A7 Pro: il nuovo smartphone sotto $ 150

UMIDIGI ha rilasciato anche uno smartphone entry-level, A7 Pro. È il successore del popolare UMIDIGI A5 pro, lanciato lo scorso anno. Per quanto riguarda le specifiche, UMIDIGI A7 Pro è dotato di fotocamera AI posteriore con una fotocamera principale da 16 MP + obiettivo ultra-wide da 16 MP + sensore di profondità da 5 MP + sensore macro da 5 MP. Supporta la nuova modalità notturna e il riconoscimento della scena AI. La fotocamera frontale è da 16 MP.

L’ampio display FHD + da 6,3 pollici dello smartphone è eccezionale, mentre molti dispositivi di questa fascia di prezzo continuano ad implementare display HD+. È alimentato da un processore Octa-Core con 4 GB di RAM LPDDR4X, 64/128 GB di memoria interna. Per quanto riguarda il design, il telefono ha una finitura premium con un retro in vetro 2.5D. C’è uno slot 3 schede (Dual SIM + Micro SD) e una porta USB di tipo C. UMIDIGI A5 Pro è in vendita su AliExpress al prezzo di $ 99,99 per la versione 4GB + 64GB e $ 119,99 per la versione 4GB + 128GB. Puoi utilizzare il coupon di seguito per ottenere uno sconto aggiuntivo di $ 10 (sono disponibili solo 2000 coupon).

Al fine di offrire una migliore esperienza di acquisto, UMIDIGI non solo promette un’esclusiva garanzia estesa di 18 mesi per gli ordini di UMIDIGI S5 Pro e A7 Pro durante il festival, ma afferma anche che entrambi i suoi nuovi telefoni sono già disponibili e verranno spediti in tempi rapidi.