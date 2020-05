Sembra che Motorola annuncerà a breve per il mercato statunitense un nuovo dispositivo. Stiamo parlando nello specifico del nuovo Motorola Moto G Fast, il quale è stato praticamente spoilerato dall’azienda stessa tramite un video teaser sul canale YouTube di Motorola USA.

Motorola Moto G Fast: in arrivo un device di fascia medio-bassa

Nel video teaser in questione pubblicato da Motorola sono presenti alcune informazioni di rilievo di questo device. In primis, possiamo dare uno sguardo al design del dispositivo, che sarà caratterizzato da un display con singolo foro sul lato sinistro e da una tripla fotocamera sul posteriore. Al centro della backcover è poi presente il logo dell’azienda, ma al momento non sappiamo se verrà integrato un sensore biometrico all’interno.

Secondo quanto riportato dal video teaser, il nuovo Motorola Moto G Fast monterà un processore Snapdragon con in accoppiata 3 GB di memoria RAM. Per questo motivo, è molto probabile che il nuovo device apparterrà alla fascia medio-bassa del mercato. In ambito fotografico, invece, l’azienda ha spoilerato che ci sarà un sensore fotografico grandangolare con una apertura pari a 118 gradi. Come ultima caratteristica, infine, l’azienda promette ben due giorni di autonomia con questo device.

Per il momento sappiamo che questo device arriverà sicuramente per il mercato statunitense, ma non ci sono notizie riguardo alla sua possibile distribuzione presso altri mercati. Staremo a vedere. Nel frattempo, vi ricordiamo che oltre a questo smartphone verrà annunciato molto presto anche il nuovo Motorola One Fusion+. Quest’ultimo sarà dotato di quattro fotocamere posteriori ed avrà una grande batteria da 5000 mAh.