Esselunga è imbattibile, nonostante comunque abbia deciso di lanciare una campagna promozionale mirata esclusivamente su un singolo prodotto, l’azienda è riuscita a proporre un qualcosa di innovativo e di diverso da quanto siamo solitamente abituati a vedere.

Una delle migliori campagne promozionali del periodo è rappresentata dal volantino Unieuro, in quanto in grado di convogliare al proprio interno tutto il meglio che il mercato può attualmente offrire. Gli utenti che invece sono alla ricerca di uno smartphone Apple, e sopratutto vogliono risparmiare, allora possono decidere di affidarsi al volantino Esselunga.

Il prezzo descritto è da considerarsi valido fino al 27 maggio, esclusivamente nei punti vendita, in versione no brand e garanzia legale della durata di 24 mesi. Segnaliamo l’impossibilità di completare l’acquisto sul sito ufficiale.

Volantino Esselunga: l’offerta è davvero invidiabile

In un momento storico in cui tutti puntano all’ultimo modello entrato in commercio, ecco arrivare un’offerta in controtendenza da parte di Esselunga, una campagna promozionale mirata sul buon vecchio Apple iPhone 7.

Il terminale è stato uno dei più apprezzati degli ultimi anni, anche se forse al giorno d’oggi presenta una serie di caratteristiche tecniche forse di qualità inferiore rispetto ai modelli più recenti. Il processore è l’A10 Fusion, il display è molto piccolo, parliamo infatti di soli 4.7 pollici con qualità Retina HD, tutto accompagnato da 2G di RAM e 64GB di memoria interna. Il comparto fotografico dimostra anch’esso qualche piccola mancanza, anteriormente abbiamo un componente principale da 7 megapixel, mentre posteriormente è stato posizionato un unico sensore da 12 megapixel; l’intero sistema è gestito dal sistema operativo iOS 10 e dal chip NFC.

Se interessati all’acquisto ricordiamo che il prezzo finale di vendita corrisponde esattamente a 299 euro, la compravendita dovrà essere completata esclusivamente in negozio entro il 27 maggio.