CoopVoce: TOP 50 da urlo con pochi euro al mese e per sempre

Come CoopVoce esistono tanti altri gestori, anche se proprio questo sembra essere il simbolo di un film che potrebbe intitolarsi “Andata all’inferno e ritorno“. Il nostro provider che si occupa di telefonia in ambito virtuale stava quasi per essere totalmente dimenticato dal pubblico. In seguito però l’azienda ha pensato a rinnovare la sua strategia, in modo da attirare a sé tante altre persone intenzionato a cambiare gestore.

Proprio questo sembrerebbe aver dato nuova vita a CoopVoce, che infatti da quel momento ha cominciato a macinare chilometri importanti. Le sue offerte sono diventate sempre più ricorrenti e soprattutto utili secondo quelli che sono i canoni standard degli utenti. Coop si è infatti concentrata sull’aumento dei contenuti e nel lasciare i prezzi allo stesso livello. Ora come ora a dimostrare questa attitudine all’ultima offerta lanciata sul sito ufficiale ormai qualche tempo fa.

CoopVoce: la nuova ChiamaTutti TOP 50 domina il mercato dei gestori virtuali, ecco cosa comprende

CoopVoce ormai non si nasconde più e vuole raccogliere il massimo da quanto ha seminato. Il gestore infatti sta pian piano ottenendo il consenso di un numero sempre maggiore di utenti, i quali nel loro insieme ad oggi sono davvero tantissimi. Il merito è delle nuove offerte lanciate in questi mesi, le quali hanno trovato la loro massima declinazione nella nuova ChiamaTutti TOP 50.

Questa soluzione permette di avere davvero tutto, ma soprattutto con un prezzo estremamente accessibile. Si tratta infatti di una quota mensile di soli 10 €, la quale dura per sempre senza mai cambiare. Nel offerta sono poi presenti minuti senza limiti, 1000 SMS e 50 giga in 4G.