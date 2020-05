In seguito alla prima proroga dell’iniziativa Solidarietà Digitale dell’operatore Tim, lanciata nel mese di aprile 2020 per 100 GB aggiuntivi di traffico dati e molte altre opzioni, ora dovrebbe giungere una nuova proroga per tutto il mese di giugno 2020.

Dato infatti il prolungarsi dell’emergenza sanitaria e delle relative misure restrittive per contenere il contagio da Coronavirus, TIM sta pensando di prorogare la sua iniziativa. Ecco tutti i dettagli.

Tim ha deciso di prorogare la propria iniziativa di Solidarietà Digitale

Anche nel mese di giugno 2020, tutti i clienti FWA dell’operatore dovrebbero continuare ad avere un bundle totale di 300 Giga da utilizzare nel corso del mese, alla massima velocità prevista. Le attuali offerte di TIM per internet a casa wireless sono denominate TIM Internet FWA con sola connessione dati e TIM Super FWA che prevede anche chiamate senza limiti.

Vi ricordo che entrambe le offerte possono sfruttare il meccanismo convergente TIM Unica che offre vantaggi come Giga Illimitati a chi decide di associare alla fattura del fisso anche la propria SIM di rete mobile. L’offerta Tim Unica può essere attivata dai clienti di rete fissa con domiciliazione attiva e che hanno attivo o attiveranno almeno un’offerta TIM con traffico dati con lo stesso codice fiscale dell’intestatario del contratto di rete fissa.

Il servizio è gratuito e prevede l’addebito dei costi del mobile sulla fattura di rete fissa, con in cambio Giga Illimitati in regalo sulle SIM. L’offerta Internet FWA offre esclusivamente connessione dati per la navigazione internet, al prezzo di 24.90 euro al mese e non sarà quindi possibile effettuare telefonate. TIM Super FWA comprende per tutte le attivazioni anche l’opzione Voce, che incrementa il prezzo di 5 euro al mese e offre chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali. Il costo è dunque di 29,90 euro al mese. Per scoprire tutti i dettagli, non vi resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore.