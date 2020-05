Il destino di molte serie è incerto in questo periodo così particolare, ma alcune buone notizie sembrano portare nuova luce. Se le notizie su The Witcher e Vis a Vis, per cui si profila l’ultima stagione, sono ancora scarse, almeno abbiamo certezza che contrariamente a quanto preventivato dai fan nel corso dell’anno, la quinta stagione di Lucifer non sarà l’ultima della serie.

Il sito TV Line ha infatti rivelato che anche Tom Ellis ha firmato il contratto per prendere parte ad una nuova stagione, dando di fatto il via libera alla produzione di Lucifer 6.

Mentre ci aspettavamo di dover già abbandonare il nostro beniamino, dunque, arriva l’annuncio che dà nuove certezze di rivedere l’attore vestire i panni di Lucifer Morningstar, il diavolo più amato del piccolo schermo.

Lucifer 6 si farà: tanta trepidazione per le nuove puntate

È quasi incredibile pensare ad un ulteriore rinnovo se si considera che fino ad un paio di anni fa la serie non sarebbe dovuta neppure più esistere. Inizialmente, infatti, la produzione era in mano a FX, che aveva deciso di interrompere le vicende di Lucifer (con la progressiva affermazione di sé) appena alla terza stagione.

Le proteste dei fan, però, hanno cambiato il corso della storia: un movimento social ha preso avvio capitanato dall’hashtag #savelucifer, che ha smosso il web da un capo all’altro del mondo e convinto Netflix a prenderne la produzione sotto la propria ala.

Nonostante però fosse stato proprio il colosso americano ad annunciarne la fine con una quinta, stratosferica stagione, il riscontro ottenuto dai fan ha salvato nuovamente Lucifer dalla chiusura dei battenti. Già una prima aggiunta di episodi nella quinta stagione, che così sono passati da 10 a 16, lasciava presagire l’intenzione di dare ancora seguito alla serie, per poi ottenerne conferma anche grazie agli account social delle rispettive parti.

Mentre gli showrunner iniziano a pensare a cosa potrebbe accadere in questo nuovo nucleo di puntate, attendiamo di conoscere la data ufficiale per l’uscita di Lucifer 5 in due parti da 8 episodi.