La neonata rete 5G pare possa avere tutte le carte in regola per sostituire le più blasonate soluzioni cablate di casa in tecnologia ADSL e Fibra. La scelta di passare ad un piano promozionale mobile per la gestione delle proprie utenze ha senso con l’avvento dei Giga Illimitati e delle promo con chiamate incluse.

Prendendo ad esempio le ultime offerte 5G di Tim e Vodafone si scopre la versatilità e la convenienza di un sistema in cui la connessione garantisce massima velocità e copertura con un singolo abbonamento. Molti utenti si sono fatti furbi ed hanno scoperto come evitare la doppia bolletta sfruttando una singola promozione.

Offerte 5G sostituiscono linea ADSL, Fibra e 4G con le ultime novità

Con costi che generalmente oscillano attorno ai 36 euro al mese complessivi, gestori come i pluripremiati TIM e Vodafone concedono chiamate, SMS e traffico dati illimitato con hotspot incluso. Tale opzioni includono tutto e garantiscono una velocità massima che supera addirittura il limite di una soluzione FTTh (Gigabit Connection).

Al momento i prezzi sono alti ed il mercato fortemente volubile in termini di stabilità del prezzo. Non sarebbe strano rendersi partecipi di nuovi aumenti al costo delle tariffe. Ma nel momento in cui si manifesteranno le opzioni promozionali di Fastweb, WindTre ed Iliad tutto potrebbe cambiare a vantaggio di una rete economico, sempre connessa e più veloce.

Si avrà quindi la possibilità di contare su una tariffa unica per i servizi della rete. I telefoni 5G potrebbero fungere da hostpot portatili così da garantire connettività a tutti i dispositivi in casa e fuori casa senza il pensiero di un contatore attivo per i Giga consumati. Le promo di tipo ADSL e Fibra potrebbero restare soltanto un lontano ricordo.

Nulla è stato confermato ma molti utenti sfrutteranno tale opportunità insieme al nuovo WiFi Gratis che viene installato in molti Comuni Italiani a garanzia di Internet gratuito ed Illimitato.