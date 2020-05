Vodafone Happy Friday: le promo e i regali di oggi stupiscono gli utenti

Vodafone ha scelto di intraprendere una nuova crociata per recuperare i suoi utenti. L’obiettivo è annientare i gestori meno esperti nel settore, anche se alcuni di essi hanno dimostrato di poter dire la loro senza particolari problemi.

Vodafone ha dalla sua una grande iniziativa, la quale è riconosciuta da tutti i suoi utenti come Happy Friday. Ogni venerdì infatti c’è un regalo per tutti i clienti e questo potrebbe già essere un motivo in più per avere una promo del gestore. Proprio oggi tutti possono beneficiare di 10 euro di sconto da spendere nel noto negozio di make up KIKO. Seguono poi anche 10 euro di sconto presso Unieuro ed ecco anche 6 mesi di visione gratuita su Infinity. Tutto attivando gratis anche Happy Black per un mese.

Inoltre Vodafone mette a disposizione di tutti coloro che sono andati via ben due promozioni con 50GB per la navigazione.

Vodafone lancia due offerte che gli utenti possono avere subito, ci sono 50GB in entrambe ma non solo

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 1

Minuti illimitati verso tutti gli utenti anche all’estero

SMS illimitati verso tutti

50 GB di traffico dati fino alla velocità massima del 5G

di traffico dati fino alla velocità massima del 5G 7 euro per ogni mensilità

per ogni mensilità Offerta disponibile ora per tutti i clienti Iliad, Fastweb, Daily PosteMobile e operatori di tipo virtuale. Sono escusi esclusi ho. Mobile, Kena Mobile e CoopVoce.

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 2