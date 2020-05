La piattaforma di contenuti in streaming Netflix ha recentemente annunciato che il suo prossimo adattamento in serie sarà tratto dal romanzo di Harlan Coben e si intitolerà Stay Close.

Il colosso lavorerà all’adattamento in serie del libro Stay Close di Coben. Il progetto vede a capo lo stesso autore di best seller e la Red Production Company, società che si era già occupata della distribuzione di The Stranger. Scopriamo ulteriori dettagli.

Netflix annuncia la serie TV Stay Close

Iniziamo col dirvi che per il momento non sono ancora stati rivelati dettagli sul cast e gli autori della nuova serie TV. L’unica cosa per il momento certa è che il colosso starebbe ancora finalizzando gli accordi per l’adattamento di Stay Close, uscito nel 2012. La trama del romanzo racconta la storia di tre persone con segreti abbastanza oscuri, che vivono vite che mai avrebbero desiderato.

Megan è una madre con alle spalle un passato difficile e un forte senso di insoddisfazione. Ray è un talentuoso fotografo documentarista, ma che ora si ritrova costretto a fare il paparazzo. Broome è un detective che non riesce a lasciar andare un vecchio caso. Ognuno di questi personaggi vive il sogno americano, anche se molto preso scopriranno che non è tutto rose e fiori come sembra. I tre protagonisti infatti si sentiranno presto sopraffatti dalla noia della bella vita suburbana e dall’eccitazione della tentazione.

Molto presto però le conseguenze delle loro azioni li porteranno a scontrarsi con la loro vita di tutti i giorni. Netflix e Harlan Coben hanno stretto nel 2018 un accordo che lega i due per cinque anni e che prevede l’adattamento in film e serie di quattordici delle sue opere. Non ci resta, a questo punto, che attendere una data di arrivo per la serie, anche se al momento è ancora presto, dato che stanno finalizzando gli accordi. Nel frattempo possiamo goderci tutti i contenuti inseriti nel mese di maggio 2020.