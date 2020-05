Un’offerta a dir poco irrinunciabile attende gli utenti che vorranno diventare clienti WindTre, la Unlimited 200 Special nasce proprio per avvicinare il pubblico italiano al nuovo brand unico, proponendosi come più valida alternativa alle tantissime occasioni disponibili ad oggi sul mercato.

Se fino ad ora siete stati abituati alle classiche operator attack, sappiate che con la suddetta non avrete nessunissimo tipo di problema, l’attivazione risulta essere alla portata di ogni consumatore sul territorio nazionale, anche addirittura ai già clienti WindTre.

Il prezzo iniziale da versare varia in relazione alla provenienza, nello specifico tutti i nuovi clienti pagheranno 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, in caso contrario sarà necessario un esborso di circa 19,99 euro. Da segnalare comunque la presenza del vincolo contrattuale di durata, pari a 24 mesi, entro tale periodo l’utente si ritrova costretto a restare cliente di WindTre, onde evitare il pagamento di una penale dal valore decisamente elevato.

Passa a WindTre: le promozioni sono senza pari

La WindTre Unlimited 200 Special resta sicuramente una delle migliori occasioni per godere di innumerevoli contenuti, sebbene comunque il prezzo finale mensile sia di 29,99 euro. Al suo interno ad ogni modo il consumatore si ritrova a poter fruire di 200 giga di internet alla velocità del 4.5G, passando per i canonici illimitati minuti per telefonare a chiunque e SMS senza limiti da inviare ad amici e parenti.

L’attivazione, come specificato, risulta essere alla portata di ogni consumatore sul territorio nazionale, senza limitazioni particolari o altro tipo di controindicazioni. La massima velocità di navigazione raggiungibile è la canonica prevista dallo standard di connessione.