Dopo alcuni mesi di gestazione Facebook inaugura il concetto di avatar sulle sue pagine social. Lanciato originalmente negli Usa, ora questa nuova funzione arriva anche in Italia e siamo sicuri che potrà avere un successo enorme. Il popolo del social network più famoso potrà quindi sperimentare la costruzione di un proprio Io digitale, riproducendo se stessi si direttamente all’interno dell’applicazione.

Così il proprio avatar ci sostituirà sulla piattaforma, potendolo utilizzare nei commenti o nelle conversazioni Messenger come già accade con le Memoji di Apple. Una vera rivoluzione per un servizio social che ha fatto sempre della trasparenza dei propri membri un vanto al confronto con altri competitor.







Facebook introduce gli Avatar: avremo un clone digitale sul social

Vediamo ora come approcciarci alla costruzione del proprio avatar su Facebook. Dopo aver aggiornato l’app all’ultima versione, per crearne uno proprio vi basterà selezionare la sezione dei commenti di un post qualsiasi e premere sull’icona a forma di faccina. Se la novità è già pronta per essere implementata sul proprio profilo, a quel punto la nuova opzione si attiverà subito per costruire il proprio clone digitale.

Nella creazione dell’avatar si può scegliere il colore della pelle, la forma del viso e del corpo, così come dare un proprio stile a occhi, capelli, bocca e abbigliamento. Una volta creato il clone digitale, questi sarà disponibile per l’uso sia all’interno dei commenti ai post su Facebook, attivabile sempre attraverso l’icona a forma di faccina.



I Facebook avatar è solo una delle ultime novità lanciate dal social network creato da Mark Zuckerberg, il cui team di sviluppo è rimasto attivo anche nel periodo di quarantena. Infatti non molto tempo fa vi abbiamo parlato delle Messenger Rooms, così come abbiamo visto che su Whatsapp è arrivata la videochiamata estesa a 8 partecipanti. Ma Facebook continua anche a investire su nuove tecnologie, visto l’annuncio di dell’acquisizione di Giphy, la più popolare piattaforma di Gif destinata ad arricchire le funzioni di Instagram.