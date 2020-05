Android impazzisce: 3 app gratis per questa giornata sul Play Store Google

Il mondo Android è popolato di utenti da ogni parte del mondo, i quali infatti si ritrovano tra le mani uno dei dispositivi messi in moto dal celebre robottino verde. Si tratta di un sistema operativo che ormai non ha più segreti per nessuno, visto che sono talmente tante le persone ad avere Android che le varie funzioni sono ormai entrati a far parte della normalità.

Proprio le funzioni sono una delle particolarità della piattaforma mobile, la quale ha basato tutto sulla sua versatilità e su un modo di essere che potrebbe essere definito poliedrico. Infatti il sistema operativo di Google è uno dei più utilizzati per questo motivo, visto che offre più opportunità rispetto al rivale diretto che è iOS di Apple. Spesso e volentieri capita poi che il Play Store dia una mano decisiva, dal momento che i diversi contenuti al suo interno diventano gratuiti. Infatti anche oggi gli utenti possono ritrovare all’interno del moto market contenuti a pagamento totalmente gratis.

Android, solo per oggi ci sono alcuni titoli a pagamento gratis

Sul Play Store di Google oggi potete trovare diversi contenuti a pagamento gratis. Noi ne abbiamo elencati alcuni proprio qui sotto, ma vi conviene scaricarli subito prima che ritornino a pagamento. Ecco la lista con i link: