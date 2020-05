Sky ha dimostrato a tutti i suoi clienti un enorme impegno durante queste settimane scandite dall’emergenza Coronavirus. La piattaforma satellitare, in assenza delle grandi esclusive per calcio e sport, ha concentrato i suoi palinsesti su serie tv e film. Inoltre, tutti gli abbonati hanno ricevuto importanti iniziative di solidarietà digitale.

Sky ed il mondo della telefonia: è in arrivo il grande passo

Nonostante la situazione sanitaria e l’emergenza in Italia, per il futuro a breve termine non cambiano i progetti di Sky. La pay tv, infatti, continua a lavorare al grande progetto del 2020: l’esordio nel campo della telefonia.

Dopo aver da tempo messo a punto delle importanti e strategiche partnership con Fastweb e con OpenFiber, Sky è pronta a lanciare le sue prime reti di Fibra Ottica anche in Italia. L’obiettivo è quello di realizzare anche nel nostro paese un disegno che ha già avuto molto successo commerciale nel Regno Unito.

Appena saranno disponibili le reti in Fibra Ottica di Sky, gli abbonati potranno attivare la visione dei canali satellitari senza una parabola e senza un decoder, sfruttando la tecnologia streaming e la connessione ad internet.

Gli utenti che decideranno di attivare un doppio piano per la telefonia fissa per la tv satellitare avranno un consistente vantaggio per le spese mensili. E’ probabile, infatti, che Sky vada a replicare anche in Italia l’offerta già prevista nel Regno Unito. Ciò comporterebbe uno sconto del 15% rispetto ai costi di un piano separato per tv e telefonia.

L’arrivo di Sky come operatore telefonico in Italia è previsto entro la fine dell’estate.