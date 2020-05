Entriamo nel merito del dettaglio per quanto riguarda l’elargizione del bonus stabilito del nuovo Decreto Rilancio annunciato dal Premier Giuseppe Conte in Diretta TV nazionale. Una serie di incentivi e coupon sono stati presentati nel contesto della Fase 2 che dovrà prevedere una graduale ritorno alla vita sociale per milioni di italiani costretti alla quarantena.

Se ne parla ormai da qualche giorno e molti non hanno le idee chiare al riguardo. Si tratta di sconti fino a 500 euro per l’acquisto di una bici elettrica Gratis. Ulteriori buoni spesa saranno concessi per l’acquisto di monopattini elettrici grazie ad una percentuale di sconto concessa sul prezzo di vendita. Si parla, in questo ultimo caso, del 60%. Una manovra che consente sia di tornare in strada forti del distanziamento sociale sia di salvaguardare l’ambiente. Scopriamo insieme i nuovi dettagli.

Quando e come ottenere il bonus mobilità in Italia

Ne avevamo già parlato in via non ufficiale ma adesso il sistema dei voucher mobilità è effettivo. Con decorrenza dal 4 maggio e fino al 31 dicembre 2021 si concederanno alcuni importanti benefici economici per il sistema della cosiddetta mobilità green.

I cittadini maggiorenni che risiedono nelle aree con oltre 50.000 abitanti potranno portarsi a casa una eBike oppure una classica due ruote meccanica oltre che segway, hoverboard, monopattini e monowheel elettrici a prezzi stracciati.

L’incentivo, come già detto, offre uno sconto del 60% il che significa, ad esempio, che per un mezzo da 1.500 euro otterremo ben 500 euro di sgravio (soglia massimale). Per un monopattino elettrico, ad esempio, un costo di 300 euro provoca il pagamento di soli 120 euro con uno sconto di 180 euro.

In attesa di fare maggiore chiarezza sulla questione invitiamo alla visione del migliore monopattino elettrico del momento, visibile all’interno della nostra video recensione.