Elon Musk non smette mai di pensare ad innovare il mondo attraverso le sue aziende, anche mentre è alle prese con un lockdown in California che proprio non gli va giù e costa milioni di dollari. L’ultima sua idea è di voler man mano convertire le sue auto Tesla in un ufficio, ma come direte voi?

Beh, un recente tweet del CEO si è rivelato che presto le videoconferenze potranno essere supportare anche in un comodo abitacolo di una Tesla. Dopo tutto, l’introduzione di questa novità non sarà poi così difficile a livello tecnologico: infatti, nelle vetture elettriche del brand californiano sono presenti delle videocamere, di cui una nel retrovisore dell’abitacolo.