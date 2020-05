Incredibile da credere, ma delle semplici schede telefoniche possono vantare un valore economico di notevole importanza. Ci sono, infatti, tantissime persone che amano collezionare oggetti con un debole per le schede telefoniche perché alcune vantano delle sequenze numeriche particolari e rare.

Nel mondo del collezionismo alcune vecchie schede sono definite d’oro, e i consumatori che si ritrovano con una o più schede nella vecchia scatola dei ricordi potrebbero riscattarne un bel malloppo. La desiderabilità deriva anche da un altro punto di vista, quella di sequenze di numeri molto facile da ricordare. Alcuni professionisti cercano di accaparrarsi quelle con una sequenza di numeri ripetuti perché potrebbero migliorare i rapporti con la clientela.

Schede telefoniche d’oro: ecco quelle che valgono una vera e propria fortuna

Come anticipato precedentemente, esiste un vero e proprio mercato dove i consumatori possono acquistare schede telefoniche rare con sequenze numeriche particolari. Con sequenze particolari si intende, ad esempio, le scale di numeri (3** 1234567) o i numeri ripetuti (3** 2323232).

Per quanto riguarda i prezzi, invece, variano dai 30,00 Euro alle migliaia di Euro. Ad esempio, un collezionista di origine araba ha offerto ad un venditore ben due milioni di Euro per accaparrarsene una. Anche un noto programma televisivo, Le Iene, ha deciso di aprire un’asta di schede telefoniche concesse gentilmente dai gestori telefonici Tim, Vodafone e Wind Tre per dare tutto il ricavato in beneficenza all’Istituto Nazionale dei Tumori.

Per tutti i consumatori interessati, possono effettuare acquisti o vendere le proprie sim telefoniche nelle varie aste online. In rete c’è una grande scelta a riguardo.