Il produttore cinese Realme sta preparando l’arrivo sul mercato di diversi nuovi dispositivi, ovvero la nuova serie di smartphone Realme X3. Tra questi smartphone, sappiamo già che ci sarà una versione che avrà come processore il SoC Snapdragon 855+ (ovvero il SoC montato a bordo dello scorso Realme X2 Pro). Ora, però, sono arrivate le prime informazioni su un altro modello leggermente più prestante, cioè il prossimo Realme X3 Pro.

Realme X3 Pro su AnTuTu con il SoC Snapdragon 865

Sul noto portale di benchmark AnTuTu è stato avvistato uno dei prossimi smartphone dell’azienda cinese. Nello specifico, si tratta dello smartphone noto con il numero di modello RMX2072, ovvero il presunto Realme X3 Pro. I punteggi totalizzati sono davvero elevati, superiori ai 600.000 punti. Una delle caratteristiche che ci ha svelato AnTuTu è il SoC che troveremo a bordo del device.

Come già anticipato precedentemente, il prossimo top di gamma Realme X3 Pro sarà alimentato dal processore top di Qualcomm, cioè il SoC Snapdragon 865. Ad accompagnare il SoC ci saranno poi memorie super veloci, cioè le memorie UFS 3.1. Ci troveremo quindi di fronte ad un vero e proprio smartphone di fascia alta, almeno in ambito prestazionale. Per quanto riguarda il display non ci sono molti dettagli, ma è quasi certo che ci sarà un pannello con un elevato refresh rate.

Al momento non abbiamo altre informazioni su questo device, anche se alcune indiscrezioni lasciano intendere che sarà proprio questo il primo gaming phone a marchio Realme. Qualche giorno fa, infatti, era trapelata online una prima immagine dal vivo di un misterioso smartphone da gaming di Realme. Staremo a vedere se sarà effettivamente così.