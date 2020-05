Fantastica notizia per il popolo dei gamer affezionati a Grand Theft Auto, poiché GTA 5 Premium Edition è stato designato come il nuovo gioco gratis della settimana che potrete scaricare sull’Epic Games Store. Per uno dei giochi più venduti della storia arriva quindi una versione super completa da prendere al volo e installare sul vostro PC gratis fino al 21 maggio 2020, data della fine della promozione.

Pubblicato inizialmente nel 2013 da Rockstar Games, la versione online di GTA 5 non ha conosciuto crisi di utenti e rimane uno dei giochi di più alto gradimento nonostante la longevità. Dunque, se non lo avete mai provato sul vostro PC è ora di approfittarne non lasciandovelo sfuggire gratis.

GTA 5 Premium Edition è gratis: ecco come scaricarlo Gratis

Come detto non avrete gratis il gioco base, bensì una versione Premium Online Edition che include:

l’accesso alla campagna in singolo e la modalità multiplayer online,

il Criminal Enterprise Starter Pack.

Non sapete cos’è? Avrete a disposizione tutti i contenuti esclusivi della modalità online, e godrete di un bonus di 1,000,000 di dollari per sviluppare alla grande il vostro alter ego criminale.

Il download gratuito di GTA 5 Premium Edition è già attivo sul sito di Epic Games, vi basterà riscattare il gioco per averlo sempre disponibile nella vostra libreria online all’interno dello Store. Una volta riscattato potrete giocarci per sempre gratis, ma dovete portare pazienza e nel contempo affrettarvi a raggiungere il sito ufficiale.

Infatti la notizia del bundle gratuito ha già raggiunto i quattro angoli del pianeta e potreste incontrare problemi di accesso al sito per le troppe persone collegate. Tuttavia Epic Games sta già lavorando per risolvere tutti i malfunzionamenti e siamo sicuri che riuscirete nel vostro intento.