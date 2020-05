Huawei ha annunciato l’arrivo sul mercato italiano di HUAWEI P Smart 2020 e HUAWEI P Smart Pro, presentato la scorsa settimana. Entrambi gli smartphone presentano un design accattivante ed in linea con le tendenze attuali, oltre ad ospitare nuovamente i Google Mobile Services. Sarà pertanto possibile utilizzare le app di Google ed il Play Store.

HUAWEI P Smart 2020 è uno smartphone entry-level pensato per il pubblico più giovane, che garantisce delle altissime performance in ambito multimediale. Il dispositivo è alimentato dal processore proprietario HUAWEI Kirin 710 Octa-Core con processo produttivo a 12 nm, che assicura un’esperienza d’uso fluida e veloce. Il tutto, insieme alla tecnologia HUAWEI GPU Turbo, consente una migliore efficienza complessiva dello smartphone, tanto dal punto di vista delle prestazioni quanto dal punto di vista del consumo energetico.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, HUAWEI P Smart 2020 è dotato di una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 13 MP accompagnato da un obiettivo da 2 MP e funzionalità AI. La fotocamera frontale per selfie, invece, è da 8 MP ed è in grado di riconoscere 8 tipi di sfondi verticali e applica diverse impostazioni di ottimizzazione per garantire sempre il miglior risultato possibile.

HUAWEI P Smart 2020 1 su 3

Lo smartphone è dotato di una batteria da 3.400 mAh che assicura fino a 25 ore di conversazione. HUAWEI P smart 2020 sarà disponibile dalla prossima settimana nella variante con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile, nelle colorazioni Aurora Blue, Midnight Black ed Emerald Green, al prezzo consigliato al pubblico di 199,90 euro.

HUAWEI P Smart Pro, caratteristiche e prezzi

HUAWEI P Smart Pro sfoggia uno schermo LCD da 6,59 pollici di tipo FullView, senza cornici, né notch né interruzioni di alcun tipo, in quanto per la fotocamera frontale è stata adottato il meccanismo pop-up.

Lo smartphone è alimentato dal processore Kirin 710F ed implementa sul retro tre fotocamere potenziate dall’intelligenza artificiale, composta da un sensore principale da 48 MP, una fotocamera ultra-wide-angle da 8 MP ed un sensore di profondità da 2 MP. Questa configurazione garantisce scatti eccezionali in qualsiasi scenario, anche in condizioni di scarsa luminosità.

Quanto all’autonomia, HUAWEI P Smart Pro è dotato di una batteria da 4.000 mAh che assicura fino a 14 ore di navigazione web, 9 ore di riproduzione video o di gioco e fino a 40 ore di telefonate, 80 ore di riproduzione musicale.

HUAWEI P Smart Pro 1 su 4

HUAWEI P smart Pro è già disponibile nei colori Midnight Black e Breathing Crystal, al prezzo consigliato al pubblico di 299,90 euro ed al prezzo di a 269,90 su Huawei Store.