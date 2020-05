Il volantino Unieuro ancora a disposizione globale sul sito ufficiale, nonché direttamente nei vari punti vendita sparsi per il territorio, riesce a sorprendere i consumatori proprio per la capacità di proporre grandissimi prezzi su tanti prodotti di fascia alta.

L’intenzione dell’azienda è comunque quella di fornire all’utente la possibilità di scelta, in relazione ovviamente alle disponibilità economiche, oltre alla modalità di acquisto. Dal 4 maggio la maggior parte dei negozi ha riaperto al pubblico, allo stesso modo però risulta essere possibile completare gli ordini anche direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, senza costi aggiuntivi.

Volantino Unieuro: le offerte fanno sognare con grandi prezzi

Innumerevoli sono le pagine che compongono un volantino creato proprio per soddisfare più consumatori possibili, lo smartphone maggiormente rappresentativo della campagna è sicuramente lo Huawei P30 Pro, splendido prodotto in vendita a 599 euro ed in grado di garantire prestazioni quasi senza rivali, sebbene comunque risulti essere in commercio da più di un anno.

Scendendo nella qualità generale, e decidendo di spendere cifre non superiori ai 300 euro, gli utenti possono comunque scovare tante piccole occasioni. Gli smartphone in promozione, ad esempio, rientrano tutti tra Galaxy 30S, Huawei P40 Lite, Oppo A9 2020, Motorola E6 Plus, Asus ZenFone Max Pro, LG K30S e similari.

Se amanti del brand Apple, segnaliamo ad ogni modo la presenza anche dei nuovi Apple iPhone SE 2020, per non parlare dell’ottimo iPhone XS Max ad un prezzo massimo di 849 euro. Il volantino lo potete sfogliare direttamente nel nostro articolo.