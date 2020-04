La serie tv che mostra sottoforma di comedy un argomento “tabù” come il sesso, torna su Netflix. La piattaforma ha ospitato Sex Education per ben 2 stagioni, ma ecco in arrivo anche la terza parte. Cosa faranno i nostri liceali inesperti in questa nuova avventura all’insegna di nuovi amori, confessioni e intrecci?

Il cast

Torneranno innanzitutto i personaggi della seconda stagione:

Asa Butterfield (Otis)

Emma Mackey (Maeve)

Gillian Anderson (Jean)

Ncuti Gatwa (Eric).

Alistair Petrie (preside Groff)

Connor Swindells (Adam)

Kedar Williams-Stirling (Jackson),

Aimee Lou Wood (Aimee),

Tanya Reynolds (Lily)

Patricia Allison (Ola)

George Robinson (il vicino di Maeve)

Sex Education 3: il meglio della seconda stagione e gli spoiler della terza

Nella seconda stagione vediamo Otis che perde la verginità, Jean che ha il ruolo di consulente sessuale nel liceo del figlio, ma soprattutto ci ritroviamo davanti ad Otis che ha confessato il suo amore per Maeve lasciandole un messaggio sulla segreteria. Sfortunatamente però Isaac cancella tale comunicazione, non permettendo all’interessata di ascoltarlo. In Sex Education 3 Maeve riuscirà a scoprire il suo ammiratore segreto o si innamorerà del suo vicino?

Un altro elemento fondamentale sarà la gravidanza di Jean: terrà il bambino concepito con Jakob? Vedremo inoltre l’amicizia di Viv con Jackson, Aimee alle prese con la molestia subita, Lily e Ola che continueranno il loro rapporto e per finire, la storia d’amore tra Eric e Adam.

Data di uscita

Non è ancora stato confermato il giorno esatto dell’arrivo di Sex Education 3 su Netflix ma si ipotizza che la serie tv sarà rilasciata solo nel gennaio del 2021.