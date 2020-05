HUAWEI Y8s è il nuovo medio-gamma del colosso cinese dotato di dual-selfie camera. Questo smartphone è al momento disponibile per il solo paese della Giordania, e non si hanno informazioni sulla eventuale disponibilità per il mercato europeo e quello italiano.

HUAWEI Y8s, dual-selfie camera e servizi Google

HUAWEI Y8s conserva un aspetto semplice ed elegante, con un sensore per le impronte digitali sulla scocca posteriore ed un display con notch di dimensioni ridotte e dagli angoli arrotondati. Lo schermo del dispositivo è di tipo IPS e misura 6,5 pollici, ha una risoluzione FullHD+ (2340 x 1080 pixel) e, come anticipato, presenta una tacca all’interno della quale sono situate le due fotocamere frontali, un sensore principale da 8 MP ed un sensore di profondità da 2 MP.

HUAWEI Y8s è alimentato dal SoC proprietario HUAWEI Kirin 710, con processore octa-core (4 x Cortex-A73 Based 2.2 GHz + 4 x Cortex-A53 Based 1.7 GHz) e GPU Mali G51-MP4. Il tutto è supportato da 4 GB di RAM e 64 GB o 128 GB di spazio di archiviazione interna espandibile con microSD fino a 512 GB. Insomma, una configurazione tipica di un medio-gamma, con quel che basta per garantire delle buone performance in uso quotidiano e memoria a sufficienza per archiviare i file più importanti.

Anche sul retro troviamo una doppia fotocamera. In questo caso, però, il sensore principale è da 48 MP ed è accompagnato da un obiettivo secondario da 2 MP. Il modulo fotocamera è stato disposto verticalmente. Lo smartphone è dotato di una batteria da 4.000 mAh e ha a bordo Android 9 Pie con EMUI 9.1. HUAWEI Y8s dispone, però, dei Google Mobile Services. Sarà pertanto possibile scaricare le app direttamente dal Play Store di Google ed utilizzare tutte le app di Big-G, come Maps, YouTube, Gmail, ecc. Prezzi e disponibilità non sono stati ancora comunicati.