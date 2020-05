Smartphone e radiazioni elettromagnetiche, un binomio praticamente imprescindibile dal quale purtroppo non potremo mai effettivamente uscire, se non convincerci prestando le dovute precauzioni onde evitare un’esposizione più prolungata del necessario.

La comunità medica ha effettivamente confermato ciò che maggiormente temevamo, le radiazioni elettromagnetiche possono essere la causa dell’insorgenza di malattie nell’organismo, anche per questo motivo l’Unione Europea ha voluto porre un tetto massimo al valore SAR dei dispositivi commercializzati sul territorio.

Questi, nell’eventualità in cui non lo conosciate, è l’acronimo di tasso di assorbimento specifico, viene utilizzato per misurare il quantitativo di energia assorbito dall’organismo per unità di chilogrammo. Chiaramente, più il valore è elevato, maggiore sarà il rischio per l’organismo di assistere all’insorgere di una malattia. Tutti i prodotti commercializzati in Europa non possono superare i 2W/Kg, ma una agenzia tedesca ha recentemente stilato una classifica con i modelli che presentano un SAR particolarmente elevato (sempre inferiore al limite indicato).

Radiazioni, smartphone e SAR: ecco i valori più elevati