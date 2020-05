Nonostante l’emergenza sanitaria Globale, il Fisco Italiano continua a fare passi in avanti nella lotta all’evasione fiscale. A quanto pare, però, ad oggi i consumatori non sono preoccupati per il pugno di ferro adottato dalle autorità Italiane ma, bensì, per la tutela dei loro diritti come contribuenti.

Stando a quanto affermato da alcune indiscrezioni trapelate online, pare infatti che molto presto l’Amministrazione Fiscale del nostro paese otterrà un nuovo potere molto importante che, di fatto, permetterà di saldare in maniera definitiva tutte le cartelle Equitalia non ancora pagate. Ciò avverrà quindi attraverso il prelievo forzoso dai conti correnti dei cittadini interessati. Scopriamo di seguito maggiori informazioni a riguardo.

Fisco: si passa al pignoramento per saldare le cartelle Equitalia

Come accennato poco più sopra, quindi, ben presto l’ente predisposto alla riscossione dei debiti maturati dei cittadini Italiani nei confronti dello Stato, otterrà una maggiore forza ed una maggiore autonomia nel suo operato.

Per poter mettere la parola fine a tutte le cartelle esattoriali lasciate in sospeso, quindi, il Fisco Italiano potrà prelevare, in maniera autonoma e forzata, la cifra inevasa direttamente dai vari conti correnti in possesso del soggetto. Ovviamente è doverso fare delle precisazioni in merito. Nonostante di tratti di pignoramento dai conti correnti, tutti gli Italiani interessati verranno avvisati, attraverso un atto di notifica, ben 60 giorni prima dell’operazione. Non si tratta quindi di una soluzione istantanea ma, bensì, rappresenterà una garanzia nei casi in cui tutte le altre opzioni proposte al soggetto non sono verranno accolte o risulteranno non funzionanti.