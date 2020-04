WhatsApp: state attenti, adesso esiste un nuovo metodo per spiare tutti

Le funzioni che WhatsApp mette in mostra tutti i giorni sono quelli che gli utenti hanno imparato a conoscere col tempo. Ovviamente si è partiti dai soliti messaggi che tutti conoscevano vista anche la trafila passata con i celebri SMS.

Ora come ora però WhatsApp offre un servizio rettamente diverso, il quale è fatta di tantissime feature che vanno ad implementare le possibilità di comunicazione anche a grandi distanze. Infatti non si tratta solo di messaggi ma anche di note vocali o di chiamate e videochiamate che ad oggi risultano ancora più fondamentali. La situazione che l’Italia sta vivendo così come tante altre parti del mondo, può essere sostenuta anche grazie alle comunicazioni a distanza e più nella fattispecie quelle permesse proprio da WhatsApp. Ci sarebbe però un nuovo pericolo secondo gli utenti, il quale poi in realtà non è poi così grave come in molti descrivono.

WhatsApp, tanti utenti segnalano un nuovo metodo per spiare tutti: si tratta di un’applicazione gratuita

Whats Tracker. E questo il nome dell’applicazione che tante persone stanno denigrando nelle ultime ore. In molti non sanno che questa va scaricata al di fuori di WhatsApp, e non sanno che non porta poi così tanti problemi. Lo spionaggio infatti è un cancro ormai quasi definitivamente debellato per quanto riguarda le chat. Infatti tutte le applicazioni che prima permettevano di conoscere i contenuti delle chat altrui, ora non funzionano più.

Questa soluzione offre la possibilità di monitorare uno o più utenti, conoscendone l’orario preciso di entrata ed uscita da WhatsApp. Potrete inoltre conoscere tali informazioni in diretta con tanto di notifica istantanea.