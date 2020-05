Vodafone ha il grande obiettivo per questa stagione primaverile di aumentare il suo già ampio bacino di utenti. La compagnia inglese ha scoperto un nuovo rivale da alcune settimane in WindTre, il provider sorto dall’unione dei gestori Wind e 3 Italia. Oltre a WindTre, altro avversario strategico di Vodafone è Iliad. Il brand è ancora molto popolare in Italia anche grazie alla sua promozione speciale, Giga 50.

Vodafone e la sfida con Iliad: battaglia a colpi di offerte con 50 Giga

Il successo di Iliad è legato al destino dell’offerta Giga 50. Questa ricaricabile, giorno dopo giorno, si conferma una delle più popolari sul mercato grazie ad un pacchetto di consumi che prevede minuti ed SMS illimitati con la presenza di 50 Giga per navigare in internet. Questo ad un costo mensile di soli 7,99 euro.

La miglior risposta di Vodafone si configura con la promozione Special 50 Giga. Anche il provider inglese mette a disposizione dei suoi abbonati minuti no limits per effettuare telefonate verso fissi e mobili in Italia più 50 Giga per la connessione di rete. Il prezzo di rinnovo mensile si attesta sui 7,99 euro.

Le due promozioni sono accomunate da un costo di attivazione pari a 10 euro e dalla presenza di alcuni servizi extra.

Tutti coloro che scelgono Giga 50, potranno beneficiare di telefonate illimitate verso l’estero e della segreteria telefonica gratis. Con Special 50 Giga gli utenti potranno connettersi con le reti 4,5G a costo zero. Sempre con il gestore inglese – novità rispetto al recente passato. anche l’hotspot personale non prevede extra sulla ricaricabile.