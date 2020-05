Per l’acquisto di una o più schede telefoniche è necessario un documento di riconoscimento come la carta d’identità. Si tratta di una procedura standard che avviene quando l’acquisto è effettuato in un centro store o quando l’acquisto avviene online sul sito ufficiale del gestore telefonico d’interesse.

A tal proposito, alcune note trasmissioni televisive come “Le Iene” e “Striscia La notizia” hanno evidenziato una recente truffa che avviene su un noto e-commerce, quello di E-bay. Il servizio, per l’appunto, è stato mandato in onda per avvisare i consumatori di questa truffa perché si tratta di un acquisto molto pericoloso. Ecco tutti i dettagli nel paragrafo qui di seguito.

Schede telefoniche acquistate senza documento su ebay: un vero e proprio pericolo

Acquistare una scheda telefonica con la propria carta d’identità si tratta di un passaggio essenziale ed è meglio diffidare dagli operatori telefonici che non richiedono un documento di riconoscimento, soprattutto in quelle procedure telematiche. Sulla piattaforma e-commerce ebay, secondo numerose segnalazioni ricevute, è possibile acquistare una nuova scheda telefonica senza documento d’identità.

Si tratta di un acquisto molto pericoloso soprattutto per quanto riguarda l’aspetto violazione di sicurezza e privacy. Difatti, acquistarne una con questo procedimento significa utilizzare i servizi Internet senza essere intercettati. Ad esempio, la maggior parte delle piattaforme di messaggistica istantanea richiedono il numero telefonico dell’utente per creare correttamente un account, ma in questi casi il numero telefonico è intestato ad una terza persona inconsapevole di tutto.

Ad intervenire è la Guardia di Finanza e, secondo i dati raccolti, ha già sequestrato numerose schede telefoniche acquistate senza documento e chiuso diversi negozi sulla piattaforma e-commerce ebay di questo tipo.