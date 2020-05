Android: 6 app gratis oggi sul Play Store, da domani tornano a pagamento

Le fortune di Android sono basate su una programmazione ben precisa di tutte le novità introdotta durante gli anni. Queste hanno portato il colosso a diventare quello che oggi è, ovvero la piattaforma mobile più utilizzata in giro per il mondo. Gli utenti sono oltre 2,5 miliardi, e provengono da ogni parte del pianeta.

Moltissime persone ora sanno molto bene che Google ha una piattaforma imbattibile sotto più punti di vista, e non solo in merito ai numeri. Se qualcuno prima criticava la stabilità di Android, ad oggi non può fare altro che redimersi e valutarne le capacità. Si tratta infatti di un sistema operativo mobile estremamente aperto, il quale consente agli utenti diverse opportunità. Una di queste è quella di personalizzare qualsiasi aspetto, in modo anche da non far risultare il tutto più noioso col passare del tempo. Questa è una peculiarità che adesso empio Apple non consente, e proprio per questo anche coloro che provengono dalla mela sanno di trovare terreno fertile. Il Play Store poi risulta un avere propria carta vincente, visto che possiede tantissimi contenuti gratuiti. Tra questi applicazioni e giochi sembrano sprecarsi ogni giorno, visto il grande numero di titoli disponibili.

Per avere le migliori offerte tutti giorni, ecco il nostro canale Telegram dedicato ad Amazon. Clicca qui per entrare ed iscriverti gratis.

Android: gli utenti possono scaricare solo per oggi 6 app e giochi a pagamento gratis

Nella lista qui sotto trovate alcuni titoli da parte di Android che in genere sono a pagamento tranne oggi. Fate presto a scaricarli.