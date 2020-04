Per dare filo da torcere ad Android servirebbe un sistema operativo come quello di Apple ma con molta più permissività. Tutti sanno che infatti l’azienda di Cupertino risulta molto più chiusa dal punto di vista delle concessioni fatte agli utenti. Non si può infatti modificare tutto, come invece avviene sulla piattaforma Android dove gli utenti possono modificare il menu, icone e molto altro ancora.

L’obiettivo di Google è sempre stato quello di venire incontro alle persone, permettendogli di fare quasi qualsiasi cosa pur di non stancarsi della monotonia. Gli aggiornamenti hanno contribuito a rendere il robottino verde sempre più stabile e ad oggi il migliore in assoluto. I numeri parlano infatti di oltre 2,3 miliardi di persone con Android in giro per il mondo. A dare manforte a tutto questo ci ha sempre pensato il Play Store, spazio dedicato ai contenuti che non manca veramente in nulla. Sono tantissimi i titoli da scaricare sia gratis che a pagamento, e spesso alcuni di questi vanno anche in offerta. Proprio oggi infatti ci sarebbero delle offerte clamorose che avrebbero ridotto a zero alcuni prezzi.

Android, solo per oggi ci sono 4 applicazioni e giochi da scaricare gratuitamente dal Play Store

Nella lista che trovate qui sotto ci sono i titoli di alcuni contenuti a pagamento offerti gratis da Android, fate presto a scaricarli.