La situazione sanitaria e sopratutto economica in Italia è attualmente molto critica. A causa dell’emergenza del Covid-19, infatti, il sistema finanziario italiano rischia il fallimento. Le conseguenze di questo scenario catastrofico sono molteplici e tra queste c’è la possibilità che i risparmi dei cittadini italiani non siano più al sicuro. Ma allora come è possibile tutelare al meglio i propri risparmi?

Tutelare i risparmi dei cittadini italiani: ecco le possibili soluzioni

In questo periodo di crisi economica italiana molti cittadini si stanno chiedendo quali siano le migliori soluzione per tutelare i propri risparmi. Il dottore commercialista e revisore legale Federico Migliorini ha analizzato la questione e ha cercato di suggerire le possibili soluzioni per tutelare i risparmi dei cittadini italiani in caso di default finanziario dell’Italia.

Secondo quanto dichiarato da Federico Migliorini, i depositi bancari italiani e i fondi di garanzia ad essi annessi attualmente non sono poi così sicuri, dato che questi fondi sono controllati dalla Banca Centrale Europea che può organizzare in qualsiasi momento un commissariamento dell’Italia (con il consenso del governo italiano).

Una delle soluzioni possibili per tutelare i propri risparmi è diversificare la propria liquidità finanziaria, conservandola in valute o giurisdizioni diverse. Secondo Federico Migliorini, occorre tutelare i propri risparmi prima che possa essere dichiarato il Fallimento dello Stato Italiano. Fra i paesi consigliati per spostare i propri risparmi ci sono la Svizzera e il Principato di Monaco. Sono infatti due paesi che godono di ottima fama in questo ambito, dato che hanno tutelato da sempre nel modo migliore i risparmi dei propri cittadini.