Trony cambia marcia e supera prepotentemente le offerte di Unieuro e MediaWorld riuscendo a lanciare una nuova serie di prezzi bassi, anche se purtroppo attivi solamente in alcuni punti vendita del nostro paese, nonché solo ed esclusivamente per la giornata odierna, 30 aprile 2020.

Tutti i residenti nelle regioni Veneto, Abruzzo, Marche, Molise e nella Repubblica di San Marino, potranno accedere a tantissimi sconti da cogliere al volo. Sfortunatamente le modalità d’acquisto sono state cambiate rispetto a quanto eravamo solitamente abituati a vedere, di conseguenza oggi ci ritroviamo a poter fare i conti con l’impossibilità di recarsi personalmente in negozio (salvo casi estremi o particolarmente urgenti). Di conseguenza, la via più breve per completare l’acquisto consisterà proprio nella telefonata al punto vendita, per la prenotazione e la corrispettiva consegna a domicilio del prodotto effettivamente desiderato.

Le migliori offerte Amazon e tantissimi codici sconto gratis vi attendono sul nostro canale Telegram interamente dedicato.

Volantino Trony: con questi prezzi il risparmio è assicurato

I top di gamma presi in considerazione dal volantino Trony rientrano entro la fascia alta del mercato della telefonia mobile, a partire ad esempio dal buon vecchio Samsung Galaxy S10 in vendita a 699 euro, oppure il modello ancora più performante, quale è il Galaxy S10+, disponibile a 799 euro. Non dimenticate, ad ogni modo, nemmeno lo Huawei P30 Pro raggiungibile a 599 euro, rappresenta indiscutibilmente uno dei prezzi più bassi in circolazione per uno dei terminali più incredibili degli ultimi anni (e con i servizi Google).

Le alternative non mancano, ma non potendole riassumere entro un articolo, consigliamo la visione delle pagine inserite direttamente nello stesso.