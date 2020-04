Vodafone nella tarda mattinata di oggi, lunedì 27 aprile, sta riscontrando enormi problemi su tutto il territorio Nazionale. Come dimostrato sul sito specializzato Downdetector, le segnalazioni sono iniziate a metà mattinata e sono andate via via intensificandosi fino alle ore 13.00, momento dove fino ad ora è stato registrato il picco di segnalazioni da parte degli utenti nei confronti del gestore telefonico Vodafone.

I clienti vodafone lamentano mancanze nella rete internet di casa, nella telefonia fissa e nella parte mobile. La percentuale più alta è segnalata nella rete internet con il 60% di segnalazioni, il 23% per la telefonia fissa e il 16% per quanto riguarda il mobile.

Ecco le zone d’Italia con più problemi

Sono le principali città della penisola a lamentare maggiormente i disagi, Milano, Roma, Torino, Bologna, Napoli, Salerno, Bari, Catania e Taranto ma, come si evince dalla foto riportata dal sito downdetector, i malfunzionamenti attualmente sono distribuiti in tutta Italia. Come era facile immaginare gli utenti hanno preso d’assalto le pagine ufficiali Twitter, Facebook e Instagram in cui l’operatore telefonico raccoglie lamentele e segnalazioni. Nonostante le numerose segnalazioni da parte degli utenti non c’è ancora una risposta ufficiale da parte dell’operatore rosso.

Probabilmente i problemi stanno avendo un risalto maggiore per via del lockdown, avere problemi sulle connessioni internet da casa in un momento in cui le restrizioni obbligano a non muoversi dalle proprie abitazioni, sta facendo da cassa di risonanza. Il consiglio è quello, in caso il problema non rientri, di contattare il 190 o le pagine vodafone presenti nei social network. Noi aggiorneremo la situazione costantemente.