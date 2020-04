Esselunga non si ferma più e rilancia la sfida alle realtà più importanti del settore della rivendita di elettronica, in arrivo per gli utenti infatti un’occasione unica per cercare di risparmiare, a patto però di muoversi per andare direttamente nei punti vendita fisici.

I prezzi, i prodotti e le offerte indicate direttamente nell’articolo, è importante ricordarlo, sono da considerarsi attivi solamente nei negozi sul territorio fino a data da destinarsi. A quanto pare, nonostante le pagine indichino la scadenza all’11 aprile, Esselunga sta continuando a prorogare la validità degli sconti, di conseguenza ancora per qualche giorno gli utenti potranno effettivamente approfittarne.

Esselunga: il volantino fa impazzire MediaWorld

Esselunga riparte da quanto di buono avevamo già visto in passato, come ad esempio la possibilità di godere delle cuffie wireless SBS dietro il versamento di un contributo pari a solo 1 euro. Per ottenerle non sono necessarie operazioni particolari o troppo complicate, basterà infatti recarsi in negozio, acquistare uno dei prodotti contrassegnati e, giunti in cassa, aggiungere il dovuto, la consegna sarà immediata.

I migliori smartphone in promozione riservano grandi sorprese ai consumatori, basti pensare che sarà possibile mettere prima le mani su Xiaomi Redmi Note 8T, pagandolo soli 169 euro, per finire poi su un top di gamma di tutto rispetto, quale è l’Apple iPhone Xr, oggi in vendita a 638 euro.

Maggiori dettagli ed informazioni in merito possono essere reperite direttamente tra le pagine inserite qui sotto.