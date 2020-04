L’operatore WindTre, anche durante questa settimana, che va dal 27 aprile al 3 maggio 2020, proporrà sconti ed iniziative a tutti i clienti del programma fedeltà gratuito WinDay.

Ieri 27 aprile 2020 la settimana è iniziata con uno sconto valido presso una farmacia online, più precisamente sul sito amicafarmacia.com. Lo sconto aveva un valore di 15 euro su una spesa minima di 49 euro. Scopriamo i premi del resto della settimana.

WindTre: ecco i premi del programma WinDay di questa settimana

Partiamo subito con oggi, martedì 28 aprile 2020, denominato per l’iniziativa il WinMartedì. Anche se al momento non si sa se l’attuale iniziativa della serie #iorestoacasa, che consente di acquistare online una serie di prodotti a prezzo scontato tramite l’e-commerce di WinDay, possiamo comunicarvi che si possono attualmente acquistare i seguenti prodotti, salvo cambiamenti: Xiaomi Redmi Note 8T al costo di 159,90 euro invece di 229,90 euro (70 euro di sconto), ZTE WebPocket 4G a 49,90 euro anziché 69,90 euro e molti altri.

Mercoledì 29 aprile 2020 ritornerà il concorso settimanale che mette in palio 1 premio “Renegade”, che consiste in un SUV Jeep Renegade MY2020 Limited 1.6 Multijet IIMultijet, di colore esterno Alpine White. Per partecipare è necessario accedere all’applicazione e cliccare sull’apposito tasto riportante la dicitura “gioca” presente all’interno della sezione. Entro pochi minuti tutti i partecipanti riceveranno un messaggio sull’esito del gioco.

Nel giorno di giovedì 30 aprile 2020 ci sarà un nuovo appuntamento con WinGiovedì, il quiz a premi settimanale di WinDay. Attualmente mette in palio un massimo di 2.000 euro in credito telefonico o sconto in fattura, che sarà ripartito equamente fra tutti i vincitori della singola sessione di gioco. Dovrete rispondere correttamente a 9 domande a risposta multipla, scegliendo l’argomento della prima domanda. Il Quiz in questione verrà riproposto, anche da domenica 3 maggio 2020, per ogni domenica.