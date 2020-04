Huawei Music è l’alternativa a Spotify & Co. pensata dal colosso cinese. Con oltre cinquanta milioni di brani musicali e più di un milione di album, Huawei Music offre, ai suoi abbonati, uno streaming di alta qualità e privo di interruzioni pubblicitarie. Il servizio, prima di essere lanciato in Europa, contava già 16 milioni di utenti attivi ogni mese, i quali accedevano al servizio mediante l’apposita applicazione scaricabile da HUAWEI AppGallery.

Huawei Music è adesso disponibile in molti paesi europei (Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania, Francia, Spagna, Belgio, Svizzera, Olanda, Portogallo, Finlandia, Svezia, Norvegia, Danimarca, Austria e Grecia) al prezzo mensile di 9,99 euro. Per gli utenti che si iscriveranno al servizio entro il prossimo 15 Maggio, sarà possibile usufruire di tre mesi di prova gratuita al termine del quale sarà possibile stabilire se proseguire con il rinnovo – a pagamento dal quarto mese in poi – o annullare il servizio, senza penali né costi di alcun tipo.

Huawei Music, funzionalità esclusive per un’esperienza singolare

Huawei Music si distingue da altri servizi ed app del genere per la presenza di alcune funzionalità e strumenti molto particolari. E’ possibile, per esempio, utilizzare la modalità Party per accoppiare altri smartphone HUAWEI e riprodurre lo stesso brano contemporaneamente, così da sperimentare un sistema audio surround più ricco.

O ancora, è possibile scegliere tra cinque effetti sonori (Kirin, per una qualità audio standard di 24 bit; Surround 3D, per un’esperienza più immersiva; HiFi, per vivere un’esperienza di realtà sonora virtuale; Mega Bass, per aumentare l’effetto dei bassi e vivere un’esperienza subwoofer; Corale, accentua gli acuti) o stabilire la propria esperienza con tecnologia Histen, per sperimentare un audio surround virtuale in tre diverse modalità tramite gli auricolari.

Per usufruire dei tre mesi di prova gratuiti, basta scaricare l’app Huawei Music dall’AppGallery di HUAWEI e registrarsi al servizio inserendo i dati richiesti. L’abbonamento può essere annullato tranquillamente in qualsiasi momento.