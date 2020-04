WindTre propone l’attivazione di numerose offerte, tra le quali alcune sono riservate ai clienti che effettuano il trasferimento del numero dal precedente gestore. La WindTre Go 50 Fire Plus, ad esempio, non può essere richiesta da tutti, ma soltanto da coloro che procedono con la portabilità del numero da uno dei seguenti operatori: Iliad, Fastweb o Poste Mobile.

WindTre Go 50 Fire Plus: minuti, SMS e Giga di traffico dati a soli 6,99 euro al mese!

La promozione rivolta ai clienti Iliad, Fastweb e PosteMobile può essere attivata tramite il sito ufficiale http://www.windtre.it, senza dover sostenere alcun costo di attivazione e ricevendo la propria SIM direttamente a casa.

Il gestore WindTre offre la sua promozione a un costo di soli 6,99 euro al mese, che i clienti dovranno sostenere ad ogni rinnovo tramite credito residuo per continuare a usufruire di:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS illimitati verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati

Sono inclusi nel prezzo anche: il servizio di segreteria telefonica, l’SMS di ricevuta di ritorno, il servizio Ti ho Cercato gratuito. Il gestore consente di disattivare le seguenti opzioni aggiuntive in qualsiasi momento.

E’ possibile, inoltre, scaricare gratuitamente l’app ufficiale WindTre, da utilizzare per ricaricare la propria SIM, monitorare lo stato della promozione, e conoscere i consumi effettuati.

L’attivazione non prevede alcun costo. Quindi, all’acquisto sarà necessario sostenere soltanto la spesa prevista per la nuova SIM, che salvo promozioni locali prevede una spesa di 10,00 euro; e la prima ricarica, pari al costo previsto per sostenere il rinnovo anticipato della tariffa.