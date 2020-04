In questo periodo di crisi sanitaria, sono molte le aziende che hanno deciso di scendere in campo a favore della lotta contro il COVID-19, ora lanciando delle iniziative rivolte ai consumatori, ora offrendo un aiuto concreto a sostegno di coloro che combattono la diffusione del virus in prima linea.

OPPO dona 100.000 mascherine FFP3 al comune di Milano

Tra queste aziende, anche OPPO, che ha deciso di donare ben centomila mascherine FFP3 al Comune di Milano e alla Protezione Civile Italiana. Le mascherine verranno distribuite secondo i bisogni del territorio, in tutte quelle strutture mediche che non dispongono dei materiali necessari, attraverso la protezione civile nazionale ed i servizi della regione lombardia.

Non solo smartphone ed altri gadget tecnologici. OPPO è una di quelle aziende che hanno voluto offrire un aiuto concreto al personale che, in prima linea, è impegnato nella lotta contro il virus. “Insieme ce la faremo! Uniti vinceremo!“, questo il messaggio di solidarietà lanciato da OPPO, confermando la sua vicinanza ed il supporto a favore degli italiani, in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo. Questo messaggio di speranza è possibile grazie, e soprattutto, al supporto delle istituzioni che stanno sostenendo progetti a favore della lotta contro il COVID-19.