Twitter ha appena aggiunto le teorie della cospirazione del 5G all’elenco crescente di affermazioni non verificate sul Coronavirus, le quali sono motivo di rimozione. In base alle nuove regole, Twitter rimuoverà i tweet con “affermazioni non verificate che incitano le persone a impegnarsi in attività dannose, che potrebbero portare alla distruzione o al danneggiamento dell’infrastrutture del 5G“.

Twitter: le teorie della cospirazione e l’incitamento al vandalismo sono entrati nel mirino della società

È importante sottolineare che le nuove regole non si applicheranno a tutti i tweet che diffondono teorie della cospirazione sul 5G. Twitter afferma invece di dare la priorità alle affermazioni che includono uno specifico “incitare le persone all’azione” o incoraggiare in altro modo il vandalismo. Una di queste affermazione può essere tipo “Il 5G provoca il coronavirus: vai a distruggere le torri cellulari nel tuo quartiere!“.

Le teorie della cospirazione sulla tecnologia 5G sono diventate particolarmente problematiche durante la pandemia di Coronavirus. Ci sono stati 50 incendi che hanno colpito le torri cellulari e altre attrezzature nel Regno Unito nel corso dell’ultimo mese, secondo l’Associated Press.

L’ultimo aggiornamento di Twitter è un’espansione delle precedenti regole del sito relative alle informazioni non verificate che possono incitare al panico o ai disordini sociali, come le affermazioni di carenza di cibo. Da allora, la società afferma di aver rimosso più di 2.230 tweet con “contenuti fuorvianti e potenzialmente dannosi”.