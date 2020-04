Unieuro sconvolgente, proprio in questi giorni di metà Aprile pare essere riuscita a lanciare una campagna promozionale assolutamente degna delle migliori offerte e soluzioni viste in passato, gli utenti possono approfittare di alcuni dei prezzi più bassi di sempre, senza necessariamente rinunciare alla qualità generale.

Coloro che vorranno avvicinarsi al volantino Unieuro devono innanzitutto sapere che gli acquisti potranno essere effettuati esclusivamente sul sito ufficiale dell’azienda, in nessun modo verrà offerta l’opportunità di acquistare nei punti vendita sparsi per il territorio (data la chiusura effettiva a tempo indeterminato). La spedizione presso il domicilio è nella maggior parte dei casi gratuita, anche se va ricordato che sarà necessario spendere almeno 49 euro per riscuoterla.

Tutti i codici sconto e le offerte Amazon sono disponibili solo sul nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Unieuro: quali sono i prezzi da cogliere al volo

Il volantino Unieuro sembra davvero essere in grado di soddisfare ogni singola esigenza del consumatore, a partire dai modelli di smartphone appartenenti alla fascia medio-bassa del mercato. Tra i migliori non possiamo che annoverare Xiaomi Redmi Note 8T in vendita a 169 euro, passando anche per un incredibile Realme 5 al prezzo di 159 euro, oppure lo Huawei Nova 5T a 299 euro (non dimentichiamo comunque l’Oppo Reno 2Z a 299 euro).

Salendo di livello incrociamo prima il buon vecchio Asus ZenFone 6 in vendita nel periodo a 399 euro, per giungere poi sul Galaxy S10 Lite, uno smartphone recentemente comparso sul mercato ed effettivamente acquistabile con un esborso finale di 599 euro.

Tutte le proposte e le offerte possono essere osservate da vicino aprendo il link seguente.