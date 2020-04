Negli ultimi anni. Motorola ha concentrato le proprie forze nella produzione di smartphone per la fascia medio-bassa del mercato, offrendo ad un pubblico meno esigente diverse alternative low-budget. Questo pomeriggio, però, Motorola ha alzato il sipario sul suo nuovo flagship, mostrando al mondo intero uno smartphone innovativo, sia dal punto di vista estetico che da quello hardware, sicuramente molto differente dalle precedenti invenzioni dell’azienda.

Motorola Edge+ è dotato, infatti, di uno schermo Endless Edge da 6,7 pollici con un’angolazione di quasi 90 gradi su entrambi i lati, per un’esperienza visiva coinvolgente ed immersiva. Il display supporta l’HDR10+ ed offre una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, reagendo in modo fluido ad ogni gesto, swipe o scroll effettuato.

Un display tanto bello quanto funzionale: grazie alla tecnologia Edge Touch, infatti, è possibile personalizzare la propria esperienza stabilendo come interagire con lo smartphone. Scorrendo sui bordi verso l’alto o verso il basso, per esempio, è possibile consultare il pannello delle notifiche o passare da un’app all’altra. Quando non utilizzato, i bordi dello schermo si illuminano mostrando lo stato della batteria, le chiamate in arrivo, le sveglie e le notifiche. E per gli amanti del Mobile Gaming, con la modalità Moto Game attiva, si può ruotare lo smartphone ed utilizzare due pulsanti aggiuntivi personalizzabili sul bordo superiore dello schermo.

Motorola Edge+, tutte le caratteristiche e prezzi

Motorola Edge+ è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 865 con modem 5G integrato. Questo consente di collegarsi a frequenze mmWave e a frequenze sotto i 6GHz, garantendo compatibilità con le Reti 5G di tutto il mondo e velocità superiori a 4 Gbps. Il tutto è accompagnato da 12 GB di RAM DDR5 e 256 GB di spazio di archiviazione interna. Questa configurazione conferisce allo smartphone un’altissima velocità di calcolo ed un minore consumo della batteria, garantendo prestazioni elevate per qualsiasi utilizzo.

Rivoluzionario anche il comparto fotografico. Motorola Edge+ implementa una tripla fotocamera esterna con un sensore principale da 108 MP con una sensibilità alla luce quattro volte superiore, garantendo scatti chiari e nitidi in qualsiasi condizione di luce. Accompagnano il sensore principale, un teleobiettivo da 8 MP ed un obiettivo ultra-grandangolare da 16 MP. E’ anche possibile scattare foto a distanza ravvicinata grazie al sensore Macro Vision.

Quanto alla multimedialità, Edge+ può registrare video ad una risoluzione fino a 6K, combinando OIS ed EIS per una migliore qualità e stabilizzazione. Disponibile anche la nuova modalità video-portrait, che crea un bellissimo effetto sfocatura, lasciando a fuoco il soggetto in primo piano.

Motorola Edge+ è dotato di una batteria da 5.000 mAh che, a detta dell’azienda, garantisce fino a due giorni di utilizzo con una singola carica. La batteria supporta la ricarica rapida TurboPower sia cablata che wireless. Motorola edge+ sarà disponibile in Italia da maggio a partire da 1.199,99 euro.