Android: 9 app gratis solo oggi sul Play Store, tornano a pagamento domani

Come per tutti i sistemi operativi fissi, molti dei quali si sono avvicendati pian piano negli anni senza successo, anche Android gode dei propri utenti. Non a caso si tratta del sistema operativo mobile che ha più clienti in giro per il mondo, visto il numero di oltre 2,5 miliardi di persone attive.

Le fortune di questa piattaforma derivano da una strategia studiata a puntino che ha permesso di arrivare a grandi risultati. Ora come ora il sistema operativo guidato da Google è quello più scelto dal pubblico, anche prendendo in esame le varie fasce d’età. La concorrenza, come ad esempio nel caso di iOS di Apple, può solo seguire e provare a rubare di tanto in tanto qualche utente. Ultimamente però le novità avrebbero spinto anche gli stessi utenti fedeli all’azienda di Cupertino a cambiare bandiera. Android è un ottimo sistema operativo anche per coloro che prima credevo non fosse del tutto pronto. Il Play Store poi dimostra come tutto sia davvero perfetto viste le sue tante opportunità.

Android: solo per oggi ci sono queste 9 app e giochi da scaricare gratuitamente dal Play Store di Google

Oggi ci sono 9 titoli a pagamento che Android scelto di regalare agli utenti direttamente dal Play Store. Qui in basso c’è la lista con i link per il download: