Sembra che i problemi con gli aggiornamenti di Windows 10 stiano continuando; l’ultima patch di Microsoft, KB4549951, sta causando seri problemi per alcuni utenti secondo quanto riferito.

Come riporta MSPowerUser, alcuni utenti che hanno tentato di installare l’ultimo aggiornamento hanno visualizzato messaggi di errore come 0x8007000d, 0x800f081f, 0x80073701. Windows 10 KB4549951 è un aggiornamento di sicurezza importante per le versioni 1903 e 1909, le due versioni più recenti di Windows 10. Dunque, alcuni utenti sono comprensibilmente preoccupati di non poter installare l’aggiornamento.

Windows 10, non si fermano i problemi dopo gli aggiornamenti

Uno dei problemi riscontrati dopo l’installazione riguarda il Bluetooth che smette di funzionare. Sembra anche che, con il nuovo update, il Wi-Fi su alcuni PC si interrompe e, peggio ancora, potrebbero apparire messaggi di errore Blue Screen.

Per il momento, l’unico modo affidabile per risolvere i problemi introdotti con Windows 10 KB4549951 è disinstallare l’aggiornamento. Tuttavia, è giusto notare che poiché questo aggiornamento introduce importanti correzioni di sicurezza, è necessario disinstallarlo solo in caso di problemi.

Se hai installato l’aggiornamento e riscontri problemi, procedi come segue per disinstallarlo. Innanzitutto, apri l’app Impostazioni (l’icona a forma di ingranaggio nel menu Start) fai clic su “Aggiornamento e sicurezza”, quindi fai clic su “Windows Update” nel menu a sinistra.

Quindi, fai clic su “Visualizza cronologia aggiornamenti”. Fai clic su “Disinstalla aggiornamenti”, trova KB4549951 nell’elenco degli aggiornamenti, selezionalo, quindi fai clic per disinstallare. Il PC si riavvierà e dovresti riuscire ad utilizzare Windows senza problemi. Speriamo che la società risolva al più presto questi problemi che potrebbero interferire con il lavoro di molti utenti.