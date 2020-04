A quanto pare tra le serie televisive attualmente sospese a causa del Coronavirus spicca anche il titolo Sex Education. La terza stagione è ormai confermata da diverse settimane, ma a quanto pare non arriverà molto presto visto la produzione temporaneamente sospesa.

Sex Education 3: ecco le ultime notizie a riguardo

La serie televisiva britannica creata da Laurie Nunn ha riscosso un successo notevole a livello globale con le sue due stagioni e in tanti sperano di godersi le vicende della terza stazione al più presto possibile. Secondo quanto riportano alcune indiscrezioni, le riprese della terza stagione sarebbero dovute iniziare nel mese di Maggio in Galles, ma secondo Deadline i piani sono cambiati visto il prolungamento delle misure di sicurezza in Gran Bretagna per prevenire la diffusione del virus.

Non si conoscono ancora molti dettagli sulle prossime puntate perché nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata. Per quanto riguarda i personaggi, sicuramente nel cast della terza stagione sono presenti: Asa Butterfield nei panni di Otis, Emma Mackey che interpreta il personaggio (molto amato dal pubblico) di Maeve, Ncuti Gatwa che interpreta il migliore amico di Otis, Eric. Ad essere presente nel cast, inoltre, sono: la mamma di Otis, Jean, interpretata da Gillian Anderson, il preside Groff interpretato da Alistair Petrie, Adam interpretato da Connor Swindells, Aimee interpretata dalla giovane attrice Aimee Lou Wood, Lily interpretata da Tanya Reynolds e Ola interpretata da Patricia Allison.

Gli sviluppi, secondo le ipotesi, ci saranno sicuramente per la coppia Eric e Adam. I fan, però, sono troppo curiosi di sapere se Maeve riuscirà a scoprire l’identità del suo ammiratore segreto oppure se si innamorerà del suo vicino, Isaac.