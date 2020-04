La prima stagione di After Life è andata in onda per la prima volta sulla piattaforma Netflix l’8 marzo del 2019. Dopo la suspense scaturita dalla morte della moglie di Tony Johnson, è in arrivo finalmente After Life 2. Egli nella prima stagione aveva dapprima tentato il suicidio, decidendo poi di passare il resto della vita, a rendere impossibile quella degli altri con la sua menefreghista depressione. Tra questi vi è il cognato Matt, il padre malato di Alzheimer, il suo psicologo, e il suo cane (che è l’unica cosa che lo fa sorridere). Cosa succederà al giornalista di provincia, protagonista di questa serie tv?

After Life: tutte le curiosità sulla serie tv, il cast e la data di uscita

Il personaggio di Tony sembra rappresentare la carriera di Ricky Gervais, caratterizzata da molte maschere indossate dall’uomo;

sembra rappresentare la carriera di Ricky Gervais, caratterizzata da molte maschere indossate dall’uomo; La morale della prima stagione sta nel trasmettere l’importanza del dolore, che non colpisce mai una sola persona ma anche chi si ha accanto;

della prima stagione sta nel trasmettere l’importanza del dolore, che non colpisce mai una sola persona ma anche chi si ha accanto; Come nelle 4 edizioni dei Golden Globes che ha condotto, Ricky Gervais non si trattiene di certo: egli tratta infatti temi leggeri come i social passando poi alla beneficenza, alla religione e al rapporto con Dio;

non si trattiene di certo: egli tratta infatti temi leggeri come i social passando poi alla beneficenza, alla religione e al rapporto con Dio; After Life è stata girata a Londra e in altre località dell’Inghilterra, come per esempio Bristol, Beaconsfield nel Buckinghamshire, Camber nell’East Sussex ed Hemel Hempstead nell’Hertfordshire.

Il cast è composto da Tony Johnson (Ricky Gervais), Matt (Tom Basden), Lenny (Tony Way), Kath (Diane Morgan), Sandy (Mandeep Dhillon), Ray Johnson (David Bradley), Emma (Ashley Jensen) e infine da Lisa Johnson (Kerry Godliman).