Uno dei progetti più interessanti del Governo Italiano prende il nome di Piazza WiFi Italia, è nato dalla stretta collaborazione tra l’Agenzia per l’Italia Digitale e il Ministero per lo Sviluppo Economico, e prevede la diffusione di segnale WiFi gratis in tante aree del territorio nazionale.

In un mondo in cui tutti noi ormai non possiamo in nessun modo evitare la connessione alla rete, sebbene comunque le offerte degli operatori siano sempre più ricche di giga, lo Stato ha pensato di facilitare l’accesso al web a coloro che al giorno d’oggi non si possono permettere di spendere cifre particolarmente elevate, o in primo luogo ai turisti.

Il progetto prevede la posa di innumerevoli hotspot sul territorio, a partire dalle aree colpite dal terremoto degli scorsi anni, con la promessa di garantire una velocità di connessione stabile a 30Mbps in download (senza intasamenti o particolari difficoltà di utilizzo). L’utente che vorrà approfittare della soluzione dovrà scaricare l’applicazione ufficiale, registrarsi (inserendo pochissimi dati) e poi potrà collegarsi alla rete a titolo completamente gratuito.

WiFi gratis in Italia: tanti utenti potranno navigare senza spendere un centesimo

Il progetto non è più in fase embrionale, data la diffusione ormai in oltre 2726 comuni, ma è doveroso sottolineare come il lavoro di espansione sia tutt’ora molto intenso, nell’idea di raggiungere oltre 7500 comuni entro la fine del prossimo anno.

Se interessati all’argomento trattato, qui potete trovare la mappa ufficiale delle zone aderenti all’iniziativa, mentre a questo link avrete la possibilità di scaricare l’applicazione ufficiale tramite la quale registrarsi.