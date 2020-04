WhatsApp è un’alleata strategica di tutti gli italiani che in questi giorni sono ancora chiamati ad una quarantena forzata a causa delle norme di restrizioni per l’emergenza Covid. Sulla piattaforma di messaggistica italiana si incontrano – seppur virtualmente – persone care come parenti, amici o anche colleghi di lavori.

WhatsApp, il pericoloso messaggio che sta spaventando gli utenti

Il sovraffollamento della chat ha attirato l’attenzione anche dei cybercriminali che sono in giro sulla rete. Anche in queste ore, ad esempio, continua a circolare un SMS davvero pericoloso. Il testo di questo messaggio recita: “Saluti da WhatsApp! Il tuo numero di telefono non è registrato su questo dispositivo. Clicca sul link per attivare il numero di telefono”.

Il messaggio contiene in allegato un link. Proprio da questo link nasce il vero rischio per tutti gli utenti che si accingono alla lettura. I malintenzionati mettono in atto, in questo caso, la tecnica del phishing.

Utilizzando questo stratagemma, proprio con l’utilizzo di un messaggio sensazionalistico, i cybercriminali spingono i loro utenti verso il click sul link. Chi viene reindirizzato all’indirizzo internet allegato al messaggio si espone al rischio di perdere il possesso esclusivo dei dati personali.

Ovviamente, l’SMS che vi abbiamo mostrato non rappresenta l’unico grande rischio su WhatsApp. Specialmente in questi giorni dettati dall’emergenza Covid, si è notevolmente amplificata la diffusione di tutte quelle fake news che sono legate proprio all’epidemia di Coronavirus. La principale soluzione per eliminare ogni genere di problema o per evitare inconvenienti di ogni tipo è cancellare ogni messaggio sospettoso.