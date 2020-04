Il volantino Comet non si pone alcun limite, per cercare di recuperare il terreno perso nei confronti delle dirette rivali del settore, ecco arrivare una nuova lunga serie di prezzi bassi con sconti incredibilmente interessanti su smartphone e dispositivi di tecnologia generale.

Tutti coloro che vorranno avvicinarsi, o comunque valutare il possibile acquisto, devono sapere che l’unica via da intraprendere passa per l’e-commerce ufficiale dell’azienda, data la chiusura dei singoli punti vendita. Collegandosi al sito potrete approfittare di tutti i prezzi indicati, la spedizione è gratis solamente per gli ordini effettivamente superiori ai 49 euro, in caso contrario viene richiesto un piccolo contributo.

Volantino Comet: tanti sconti abbassano i prezzi

Il volantino Comet racchiude al proprio interno tantissime buone offerte tra cui sarà possibile scegliere, a partire dai dispositivi marchiati Xiaomi, punti saldi per gli utenti che vogliono risparmiare il più possibile godendo nel contempo di buone prestazioni complessive.

Il più low cost è rappresentato dallo Xiaomi Redmi Note 8 Pro, un medio di gamma in grado di garantire una durata della batteria superiore ad ogni limite, nonché comunque scatti fotografici quasi al livello dei top di gamma; oggi può essere acquistato con un esborso finale di 269 euro.

L’alternativa leggermente più costosa è rappresentata dallo Xiaomi Mi Note 10, un terminale da 499 euro, pensato per una fascia più elevata e dotato di oltre 5 fotocamere posteriori. Per maggiori informazioni sulla campagna promozionale non vi resta che collegarvi al sito ufficiale dell’azienda.