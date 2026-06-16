JVC HA-S59W ufficiali: 50 ore di autonomia e multipoint a 59,99€

Alcune cuffie wireless si portano in studio di registrazione. Altre si portano ovunque, in treno, in ufficio, a casa, in palestra, e devono funzionare bene in tutti questi contesti senza richiedere attenzioni particolari. Le JVC HA-S59W appartengono alla seconda categoria: over-ear pensate per la quotidianità, disponibili su Kenwoodstore.it a 59,99 euro in quattro colorazioni dai toni naturali ,verde kaki, blu retrò, beige opaco e nero opaco (tutte allo stesso prezzo).

Leggerezza e comfort per l’uso prolungato

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Con un peso di 148 grammi, le HA-S59W si posizionano tra le cuffie over-ear più leggere della loro fascia di prezzo. Il nuovo archetto garantisce una vestibilità stabile senza pressione eccessiva, e i padiglioni ruotabili semplificano il trasporto nello zaino o in borsa quando non si usano. Un design che privilegia la praticità senza rinunciare a un’estetica contemporanea e versatile.

Cinquanta ore di autonomia e multipoint

Il dato più immediato è l’autonomia fino a 50 ore con una singola ricarica, sufficiente per settimane di utilizzo moderato senza dover cercare una presa. La ricarica avviene tramite USB Type-C in circa 2,5 ore. Per chi si trova senza batteria, il cavo audio da 3,5mm removibile consente di continuare ad ascoltare in modalità cablata.

La connettività Bluetooth 5.4 multipoint permette di collegare le cuffie a due dispositivi contemporaneamente: passare da un video sul laptop a una chiamata sul telefono avviene in modo automatico, senza dover riconfigurare la connessione ogni volta. Una funzione che nella gestione della giornata lavorativa e domestica fa una differenza concreta.

Cinque modalità audio via app

I driver da 30mm restituiscono un suono chiaro e bilanciato adatto sia alla musica che ai contenuti parlati. L’app gratuita JVC Headphones aggiunge cinque modalità audio preimpostate, Flat, Bass, Clear, Dynamic e Vocal, per adattare la resa sonora al tipo di contenuto in ascolto o alle preferenze personali, senza dover intervenire manualmente sull’equalizzatore.