Domenica 19 aprile si è disputato il terzo appuntamento della serie Virtual GP, il campionato alternativo e virtuale che si disputa sui circuiti di Formula 1. La massima serie del motorsport è stata sospesa a causa del dilagare dell’epidemia di Coronavirus, ma la passione per i motori non si può bloccare.

Ecco quindi che i piloti si sono uniti per portare un po di svago ai tifosi in tutto il mondo dando il via ad una serie di competizioni digitali. Le gare si svolgono nelle stessa date e negli stessi circuiti del calendario ufficiale.

In questo appuntamento si è disputato il Gran Premio di Cina che si corre sul circuito di Shanghai. Così come per lo scorso GP di Australia, il dominatore assoluto è stato Charles Leclerc, pilota ufficiale della Scuderia Ferrari. Il giovane monegasco ha avuto la meglio su Alexander Albon, pilota ufficiale Red Bull Racing e conquista così la sua seconda vittoria consecutiva. Al terzo posto, beneficiando di una penalità inflitta a Stoffel Vandoorne, si piazza Guanyu Zhou, rappresentante della Renault.

Subito dopo la gara, Charles Leclerc ha postato il seguente Tweet. Nel cinguettio si può leggere che il pilota è contento della vittoria, ma vincere un un GP reale è tutta un’altra cosa.

I'm actually enjoying very much playing, and streaming. And I enjoy it even more when I win. But the post race celebrations are somehow feeling a bit different. Switching off the computer and go cook white pasta is a bit less glamour than spraying champagne on the podium

— Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) April 19, 2020